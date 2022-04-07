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15:49, 7 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Орловщина помогает. Беженцев приняли почти все районы области.



- Медицина на селе - в шаговой доступности. В этом убедился губернатор Андрей Клычков в ходе рабочей поездки в Малоархангельский район.



- В Орловской области стартовал сезон «охоты» на браконьеров. Сотрудники Росгвардии отправляются в рейды, чтобы предупредить нарушения и выявить тех, кто бьёт дичь незаконно.



- Сегодня один из значимых православных праздников – Благовещение.



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