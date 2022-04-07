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15:52, 7 апреля 2022 года В Орловской области стартовал сезон «охоты» на браконьеров Сотрудники Росгвардии отправляются в рейды, чтобы предупредить нарушения и выявить тех, кто бьёт дичь незаконно. В рейде побывал корреспондент ГТРК «Орёл» Антон Киселев.





Камуфляж, ружьё, манок, шалаш - и началось томительное ожидание добычи. Охотник Владимир караулит её уже второй день. Для этого специально отпуск и брал - под сезон охоты на пернатую дичь. Он начался 19 марта, продлится до 18 апреля.



Владимир Владимиров, охотник: «Приятно сидеть на природе, смотреть как птицы перелетают. Вот добыл сегодня на утренней зорьке селезня».

А пока Владимир следит за дичью, за ним самим тоже наблюдают - сотрудники охотнадзора. Они проверяют, насколько законна утренняя добыча охотника. Чтобы не стать в глазах закона браконьером, у него с собой должно быть несколько важных документов.



Николай Зырянов, главный специалист управления экологического надзора и природопользования Орловской области: «Самыми распространенными нарушениями среди охотников являются отсутствие охотничьего билета, разрешения на добычу охотничьих ресурсов и разрешение на ношение и хранение огнестрельного оружия».

Нарушителями в большинстве случаев охотники становятся, потому что забывают эти документы - либо дома, либо в авто. Но от ответственности это не освобождает. Штрафы - от 500 рублей до 4000. Также частыми нарушениями является и пренебрежение правилами хранения и ношения оружия - оно должно быть разряжено и находиться в чехле. Это уже проверяют сотрудники Росгвардии. Они же напоминают охотникам и прописные истины.



Пётр Баев, начальник отдела лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области: «Алкоголь и оружие - это две несовместимые вещи. Потому что происходит очень много случаев на охоте, при транспортировке оружия, связанные с увечьями самих охотников».

Самым серьёзным наказанием для охотника является изъятие оружия и лишение права охоты. Они последуют, если были нарушены сроки и способы охоты или дважды за год составлены протоколы за нарушение сроков перерегистрации оружия. В этом случае будут ещё аннулированы разрешительные документы на него. Но у Владимира, к счастью для него, со всеми документами всё в порядке.



Охотник, которого сегодня проверили в ходе рейда сотрудники охотнадзора и Росгвардии, охотится необычным способом. С помощью подсадной утки. Это старинный вид именно русской охоты, который, к слову, совсем недавно был занесён в фонд нематериального культурного наследия России.





Антон Киселёв





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