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18:30, 7 апреля 2022 года

В Орловской области снимают короткометражку о сражениях на территории региона в годы войны

Для создания ленты объединились поисковики и активисты местных клубов исторической реконструкции.


Поисковики и активисты орловских клубов исторической реконструкции снимают совместный короткометражный фильм, посвященный сражениям на территории региона в годы Великой Отечественной войны. Процесс производства киноленты проходит в окрестностях Кривцовского мемориала, – сообщает областной информационный портал.

«В основу фильма положены реальные истории героев Великой Отечественной войны, которые сражались и погибли в этих местах в феврале – марте 1942 года. Исторические факты были собраны буквально по крупицам: проводились десятки полевых и архивных поисков. Значительную часть материалов создатели ленты получили после бесед с родственниками погибших бойцов и командиров Красной Армии. Релиз короткометражного фильма состоится накануне Дня Победы», – рассказал председатель фонда «Новотранс-5П» Константин Давыдов.
Инициаторами создания фильма выступили Межрегиональное поисковое объединение «Костер» и Орловский региональный благотворительный фонд «Победа». Съемки проходят при финансовой поддержке фонда «Новотранс-5П». Два года назад волонтеры МПО «Костер» сняли на Орловщине короткометражку, занявшую второе место в конкурсе Союза журналистов России – о подвиге 27 кривцовских «панфиловцев».

Фото с сайта правительства Орловской области




Артём Ежаков


 
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