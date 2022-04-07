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15:57, 7 апреля 2022 года

Праздник музыки

В Орловском институте культуры состоялся концерт, который подготовили композитор Ирина Хрисаниди и певица Наталья Титова. Две удивительные женщины, два таланта, дополняя друг друга, сумели создать неповторимую атмосферу праздника.


Дуэт Ирины Хрисаниди и Натальи Титовой - интеллигентный, красивый, невероятно музыкальный и создающий хорошее настроение и положительные эмоции. В Орловском институте культуры состоялся концерт, который так ждали поклонники музыки.

Владимир Матвеев, и.о. ректора ОГИК: «Они делают сольный проект, правда, с привлечением наших же студентов, и мне очень отрадно, что они пригласили и своих выпускников, и своих учеников, и своих друзей на это мероприятие».

Ирина Хрисаниди – композитор, известный всей стране, она пишет в разных жанрах и для многих исполнителей, и к каждому из них находит индивидуальный подход.

Наталья Титова, певица: «Например, я исполняю её произведения как в народном, так и в инструментальном и джазовом жанрах. Она узнаваема, наверное, по стилю игры, но она бывает разная».

Наталья Титова известна не только как преподаватель ОГИК, но и как солистка Губернаторского оркестра, и музыканты действительно обожают с ней работать.

Ирина Хрисаниди, композитор: «Так как с Натальей Васильевной, с Наташей, мы работаем давно, уже лет 15, наверное, мы знаем друг друга, и вот решили сотворить такой концерт-праздник, тем более у Наташи день рождения».

Присутствующие на концерте отметили его тёплую атмосферу и подарили исполнителям цветы и аплодисменты, зрители ждут новых песен, которые создадут новый праздник.


Эва Стасюлевич


 
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