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18:58, 7 апреля 2022 года В Орловской области собрали доказательства массовых убийств мирных жителей в годы Великой Отечественной войны Прокуратура требует признать истребление населения геноцидом. Материалы, собранные следственным комитетом и прокуратурой, изучил корреспондент ГТРК «Орёл» Всеволод Трифонов.





Из рассекреченных документов мы теперь знаем их имена: Александр Родин, Иван Баюров, Алексей Пересыпкин и Иван Зеркаль. Кто они? Предатели и убийцы, на руках которых кровь сотен ни в чем неповинных людей. Один из них - Родин, уже в плену у советской армии рассказывал о том, что из себя переставляла «Украинская компания» - это название их батальона:



«Закончив расстрел, всех зарыли, и отряд снова возвратился в Пешково. Больше я на расстрелах не был, но после этого в составе карательного отряда снова ходит по селам, брали семьи заподозренных в связях с партизанами, их допрашивали и большинство расстреливали"



Создан этот батальон убийц бывшим офицером красной армии Николаем Мирошниченко по прозвищу Гетман, который плясал под дудку нацистов. Массовые расстрелы они даже не скрывали. Свидетели тех страшных дней рассказывают: для фашистов это было, как развлечение, собирали всех с окраин, чтобы смотрели.



Жительница деревни Новосёлово Екатерина Шамарина на тот момент была ребёнком, ее показания вошли в основу уголовного дела. Тот день, когда могила в её деревне была заполнена односельчанами, без слез вспомнить не может.



Екатерина Шамарина, жительница д. Новосёлово: «Вот сейчас ты играешь, сейчас ты с ней разговариваешь, сейчас она тебе дарит мячик и прощается до вечера. А вечером ее нет, а у меня в руках мячик остался. А она уже расстрелянная лежит. И я видела это всё - как их косили, сначала автоматами, а потом пулемёт. Добивали».

Собрана достаточно большая база доказательств. Чтобы признать действия карательного батальона геноцидом, генеральная прокуратура поручила направить все материалы дела в суд.



Алексей Тимошин, прокурор Орловской области: «Изложенные факты подтверждаются свидетельствами многочисленных очевидцев об истреблении советских мирных граждан на территории Орловской области, протоколами осмотра мест расстрела мирных жителей, приведённых в Актах Орловской областной комиссии. Убийства мирного населения и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами судов».

Расстреляли около 200 человек, и это только в одной деревне Пешково Знаменского района. Как только координаты могилы рассекретили, на место сразу же выехали следователи и поисковики. То, что увидели на месте, повергло в шок - гора человеческих костей, среди которых есть маленькие дети.



И подобные массовые могилы есть в Шаблыкинском и Должанском районах. Гриф секретности сняли с документов о деятельности карателей из «Украинской компании» по истечении 75 лет. Всего за время оккупации Орловской области фашисты и их пособники истребили 421 750 человек, угнано в Германию на каторжные работы более 56 тысяч орловцев. Точку в этом деле не поставят никогда, оно, и правда, без срока давности. А вот запятые ставить надо, показывая всему миру фамилии и факты, и наказывая своим презрением даже посмертно.





Всеволод Трифонов





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