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19:02, 7 апреля 2022 года В Орле для детей-беженцев организовали развлекательную программу Положительные эмоции ребятам подарил из развлекательных центров города.





Для детей, прибывших в наш регион из ЛНР и ДНР, крупнейший развлекательный центр Орла «Сласти-парк» подготовил праздник. Ребята могли попрыгать на батуте, покататься с горки, потанцевать с аниматором, а самые активные испытали незабываемые эмоции в Пиксель-парке - в центре виртуальной реальности.



Юлия Григорьева, пресс- секретарь ООО «НЭК»: «Чтобы у деток были улыбки на лицах, это самое главное. Дети - наше всё».





Юлия Опанасюк





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