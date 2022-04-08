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21:20, 7 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В Орловской области собрали доказательства массовых убийств мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Прокуратура требует признать истребление населения геноцидом.



- В Орле для детей-беженцев организовали развлекательную программу. Положительные эмоции ребятам подарил из развлекательных центров города.



- Физическая активность, интерес к жизни и пение птиц: в День здоровья орловец делится своими секретами долголетия.



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