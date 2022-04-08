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6:10, 8 апреля 2022 года На Орловщине пройдёт голосование по отбору общественных территорий и проектов благоустройства Жители региона смогут сделать выбор в течение полутора месяцев.





С 15 апреля по 30 мая на Орловщине пройдет онлайн-голосование по отбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства. В нем смогут принять участие граждане РФ от 14 лет. Голосование состоится на единой федеральной онлайн-платформе. Волонтёры помогут людям категории 50+ разобраться в технической стороне опроса. Для решения возникающих вопросов будут открыты федеральная и региональная горячие линии.



Активное участие жителей региона помогло благоустроить 128 общественных территорий, в числе которых парк Победы, Детский парк, сквер Комсомольцев и другие знаковые общественные пространства.





Артём Ежаков





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