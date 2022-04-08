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7:13, 8 апреля 2022 года Орловские полицейские раскрыли прошлогоднюю кражу металлического вагончика Подозреваемые не осилили довести преступление до конца и бросили вагончик в лесополосе.





В Малоархангельском районе полицейские раскрыли кражу металлического вагончика, совершённую летом прошлого года, – сообщает сайт регионального УМВД. Расследование осложняло то, что потерпевший не знал, когда пропало его имущество, и обозначил отрезок с мая по июль.



В ходе расследования правоохранители установили подозреваемых. Ими оказались двое мужчин – 1960 и 1980 годов рождения. Они подогнали к вагончику трактор и попытались вывезти конструкцию, но по неизвестной причине не смогли и спрятали её в лесопосадке на территории Глазуновского района. Вагончик мужчины намеревались сдать в металл.





Артём Ежаков





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