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9:15, 8 апреля 2022 года В апреле для орловцев проведут ещё четыре ярмарки вакансий Ярмарки вакансий пройдут с 20 по 26 апреля в разных районах области и в Орле.





В апреле в Орловской области запланировано проведение ещё четырех ярмарок вакансий. Они пройдут с 20 по 26 апреля.

Напомним, две ярмарки вакансий прошли 1 и 6 апреля в Корсаковском и Новосильском районе соответственно.



С подробным графиком работы ярмарок, а также адресами их проведения, работодателями и предлагаемыми вакансиями можно ознакомиться на портале регионального управления труда и занятости.





Артём Ежаков





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