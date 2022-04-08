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8:16, 8 апреля 2022 года Дмитровские школьники вместе с Ариной Шараповой посадят барбарисы возле воинского захоронения Известная телеведущая посетит Орловщину в рамках акции «Дерево Победы».





11 апреля школьники Дмитровского района вместе с известной телеведущей Ариной Шараповой посадят 12 барбарисов около братского захоронения у школы в селе Ильинское Хотынецкого района, – сообщает региональный информационный портал.



Шарапова посетит Орловщину в рамках патриотической акции «Дерево Победы». Также телеведущая проведёт мастер-класс по основам журналистики и расскажет школьникам о современном медиапространстве. Далее ребята посетят «Орловское полесье».



Визит Шараповой состоится благодаря экопроекту «Экология. Культура. Общество». Наиболее активными его участниками в минувшем году как раз и стали школьники из Дмитровска.



фото из соцсетей









Артём Ежаков





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