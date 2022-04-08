пятница 8.04.2022 08:37:59 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

8:16, 8 апреля 2022 года

Дмитровские школьники вместе с Ариной Шараповой посадят барбарисы возле воинского захоронения

Известная телеведущая посетит Орловщину в рамках акции «Дерево Победы».


11 апреля школьники Дмитровского района вместе с известной телеведущей Ариной Шараповой посадят 12 барбарисов около братского захоронения у школы в селе Ильинское Хотынецкого района, – сообщает региональный информационный портал.

Шарапова посетит Орловщину в рамках патриотической акции «Дерево Победы». Также телеведущая проведёт мастер-класс по основам журналистики и расскажет школьникам о современном медиапространстве. Далее ребята посетят «Орловское полесье».

Визит Шараповой состоится благодаря экопроекту «Экология. Культура. Общество». Наиболее активными его участниками в минувшем году как раз и стали школьники из Дмитровска.

фото из соцсетей




Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.