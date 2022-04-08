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9:52, 8 апреля 2022 года Губернатор Андрей Клычков встретился с росгвардейцами, задействованными в специальной военной операции Губернатор Орловской области рассказал о визите к бойцам в своих социальных сетях.





Минувшей ночью губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил росгвардейцев, задействованных в специальной военной операции на территории Украины. Глава региона рассказал о визите к бойцам в своих социальных сетях. Воинам передали собранное бизнесом и простыми жителями оборудование и провизию, вручили награды и присвоили звания.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Встречая на орловской земле бойцов разных соединений, занимаясь беженцами, не покидала одна мысль: доехать до наших, до орловских ребят с передовой. И вот сегодня ночью удалось это сделать. Вручили награды, звания, подарки, письма орловских школьников бойцам и просто пожали руку ребятам, стоящим на первом крае. На любой вопрос: Что вам нужно? Отвечают: У нас все есть! Но в глазах видна радость встречи, знакомые лица с родины, приветы, разговоры как мы живём, вручение знамени Орловской области как символа нашей области и как символа того, что область вместе с нашими бойцами, символа Победы! Наши жители, наш бизнес пожелали передать подарки, квадрокоптеры, спальные мешки, палатки, запасные комплекты обмундирования, нижнее белье, орловские продукты, и сегодня мы всё это привезли. За прошедший месяц среди наших бойцов нет потерь. За это отдельное спасибо сказал командирам СОБРа и ОМОНа. Мы ждём их всех домой живыми и невредимыми!». Видео из соцсетей Андрея Клычкова





Артём Ежаков





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