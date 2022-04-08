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10:40, 8 апреля 2022 года Орловцы выступили против питейных заведений в жилых домах В областной столице завершилось общественное обсуждение судьбы «разливаек».





В Орле подвели итоги общественного обсуждения законопроекта о питейных заведениях, расположенных на первых этажах жилых домов. Мэрия предложила законопроект, согласно которому торговать алкоголем не сможет заведение площадью менее 50 квадратных метров и расположенное ближе, чем 50 метров от многоэтажки. В областной столице под новые правила попадают 29 «пивнушек». Этот вариант поддержали 346 проголосовавших из 427.



Все поступившие мнения будут учтены при создании постановления администрации Орла «Об определении границ прилегающих территорий к многоквартирным домам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания». Нормативному акту предстоит пройти правовую экспертизу, – сообщили в мэрии.





Артём Ежаков





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