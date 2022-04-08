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11:15, 8 апреля 2022 года Строительство детской поликлиники в Ливнах ориентировочно займет чуть больше года Процесс возведения идет в соответствии с планом.





В Ливнах в рамках национального проекта «Демография» продолжается строительство детской поликлиники. Процесс возведения идет в соответствии с планом. Работы планируется завершить через 14 месяцев, – сообщает региональный информационный портал. В скором времени строители приступят к подготовке основания для устройства фундамента.



Стройка поликлиники стартовала в прошлом году, однако в июне была приостановлена по причине обнаружения насыпного грунта и последующей за этим переделки проектной документации.



Фото из архива





Артём Ежаков





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