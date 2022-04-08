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11:45, 8 апреля 2022 года 3 человека спасены и 10 эвакуированы из-за квартирного пожара в Мценске ЧП произошло накануне на ул. Московской.





7 апреля в 15:12 сотрудники мценской 10-й ПСЧ приняли вызов о возгорании в трехкомнатной квартире на третьем этаже жилого дома по ул. Московской. Из-за сильного задымления были сформированы звенья газодымозащитников для организации тушения пожара через окно и из подъезда. Огнеборцами спасены три человека и эвакуированы 10 жильцов дома. Никто не пострадал, причины ЧП выясняются, – сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.



Фото из архива





Артём Ежаков





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