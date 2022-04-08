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12:15, 8 апреля 2022 года На темной дороге под Орлом погиб пешеход 49-летний мужчина попал под колёса грузовика.





Накануне в 22:45 на 24-м километре автодороги «Орел – Брянск – Смоленск под колеса грузовика попал 49-летний пешеход. Травмы мужчины оказались несовместимы с жизнью. Пешеход шел по проезжей части, на его одежде не было светоотражающих элементов, – сообщили в областном УГИБДД.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, пятеро, включая двух мотоциклистов, пострадали, один человек погиб.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков





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