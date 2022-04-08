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12:45, 8 апреля 2022 года 133 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировано 50 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 8 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 133 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 109 472), госпитализировано 50 человек.



Накануне выписано 445 жителей региона. Скончались три пациента (с начала пандемии в области умерло 1 854 человека).





Артём Ежаков





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