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13:30, 8 апреля 2022 года Орловские силовики отработали контртеррористическую операцию на автовокзале Учения показали высокую готовность спецслужб к реагированию на подобные угрозы.





Сотрудники силовых ведомств совместно с правоохранительными органами и военным провели учения на орловском автовокзале. По легенде, бандформирование взяло в заложники 30 человек. Переговоры закончились безуспешно, поэтому силовики пошли на штурм. Учения были признаны успешными.

Юлия Чертова, официальный представитель УФСБ России по Орловской области: «Результаты проведения учения показали готовность сил и средств оперативного штаба в Орловской области к действиям по пресечению террористического акта, минимизации и ликвидации его последствий».





Всеволод Трифонов





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