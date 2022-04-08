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14:00, 8 апреля 2022 года Николай Трошин: «Только морально и физически здоровый человек может добиться целей, которые он перед собой ставит» Корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина встретилась с победителем регионального этапа конкурса «Учитель года-2022» Николаем Трошиным.





- Вы стали победителем регионального этапа конкурса «Учитель года-2022». Мы поздравляем вас с победой. Из шести финалистов победили именно вы. Взяли мужской силой?



- Спасибо за поздравление! Мужская сила здесь ни при чем, потому что в этом конкурсе прежде всего оценивается профессиональное мастерство педагога.



- Ваш урок построен на баскетболе. Почему именно этот вид спорта? Вы выбрали его сами, или это было такое задание?



- Тема урока выбирается не самим конкурсантом. Урок идет в рамках тематического планирования, созданного в начале учебного года.



- А сам баскетбол вам нравится?



- Да, эта спортивная игра мне близка. В юности я занимался, и сейчас с друзьями мы продолжаем играть. И мои дети также в свое время занимались баскетболом.



- В чем преимущество этого вида спорта?



- На мой взгляд, в баскетболе любой человек может проявить свои качества, найти место на площадке и добиться определенного успеха.



- Меня удивило, что выдаете домашнее задание. Это было связано только с этим уроком, или вы всегда даете задание на дом по физкультуре?



- Домашнее задание является неотъемлемой частью образовательного процесса, поэтому дети получают домашнее задание, причем разного уровня, после каждого урока.



- Гимназия № 34 - образовательное учреждение со спортивным уклоном. А во многих школах урок физкультуры считается второстепенным - его можно и пропустить, и заменить другим, если нужно догнать программу по другому предмету. И так считают многие учителя, и родители, и дети. Как вы к этому относитесь?



- Гимназия № 34 не является на данный момент спортивной, но у нас в каждой параллели, начиная с пятого класса, есть класс футбольной специализации детско-юношеской спортивной школы №3. А в целом наши дети и педагоги достигают весьма значительных успехов по любым направлениям учебной деятельности, и свидетельство этому - призовые места различных мероприятий, в том числе и в профессиональном конкурсе «Учитель года». А отношение к физкультуре мы формируем у детей и родителей как к необходимому предмету и такому же значимому, как к математике, русскому языку и любому другому предмету, обязательному для изучения. И мы постоянно формируем у детей отношение к своему здоровью как к неотъемлемой части успеха. Только человек здоровый - и морально, и физически - может добиться тех целей, которые он перед собой ставит. Поэтому наши дети стараются не пропускать занятия, а благодаря активной просветительской работе многие из наших ребят занимаются в спортивных секциях, и не только футболом.



- А у вас лично есть какие-то рычаги, которые могут замотивировать детей для того чтобы они любили физкультуру, посещали уроки, занимались?



- Как я заметил, для нынешнего поколения самый весомы аргумент это личный пример, поэтому я стараюсь привлекать детей к различным мероприятиям, где участвуют не только их ровесники, но и взрослые. Огромную поддержку в этом играет проект «Тропа героев», который проводится и для взрослых, и для детей. А ступенька физкультуры обязательна для всех в том смысле, что человек ценит то, что он делает, он понимает - зачем ему нужна физкультура. А затем уже каждый для себя решает - оставаться на этом уровне или переходить в спорт, в занятия в какой-нибудь спортивной секции.



- Если я не ошибаюсь, ваше первое образование – учитель истории? Почему вы решили поменять профиль?



- Исторический факультет это интерес всей школьной жизни. А почему перепрофилировался? Наверное, тоже сказались занятия спортом и в школе, и в студенческие годы. Секцию борьбы я начал посещать с 10 лет, потом решил продолжить уже в качестве тренера. После службы в армии я работал учителем истории и права, но после этого решил сконцентрироваться на работе тренером. Поработав несколько лет тренером, я опять пришел в школу, но уже в качестве учителя физкультуры.



- И вы стали не просто учителем физкультур, но и Учителем года-2022. Еще раз поздравляю вас! Будем за вас болеть на Всероссийском конкурсе. И я желаю вам победы.





Татьяна Тимохина





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