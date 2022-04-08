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14:35, 8 апреля 2022 года В Орловской области останутся четыре коронавирусных стационара Все они расположены в Орле.





В Орловской области идет постепенное сокращение коечного фонда для лечения COVID-19. В ближайшее время из «ковидного» профиля планируют вывести Ливенскую и Мценскую ЦРБ. Об этом сообщил в ходе брифинга глава регдепартамента здравоохранения Станислав Шувалов. Граждан с коронавирусом продолжат госпитализировать в четыре больницы Орла: им. Боткина, им. Семашко, ООКБ, а также в НКМЦ им. Круглой. В последний будут госпитализировать детей.



В регионе сегодня работает 821 ковидная койка. Из них 389 свободно.





Артём Ежаков





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