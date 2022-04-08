В Орле православные верующие отметили праздник Благовещения

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14:28, 8 апреля 2022 года
В Орле православные верующие отметили праздник БлаговещенияПраздничную литургию в Благовещенском храме Успенского мужского монастыря возглавил митрополит Орловский и Болховский Тихон.
7 апреля православные верующие отмечали один из главных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день архангел Гавриил возвестил Деве Марии о том, что она родит Сына предвечного Бога и спасёт людей от грехов их.
Праздничную литургию в Благовещенском храме Успенского мужского монастыря возглавил митрополит Тихон. На богослужении присутствовали учащиеся православной гимназии во имя священномученика Кукши. В завершении литургии дети выпустили в небо голубей. Считается, что в вышине птицы расскажут о добрых делах на земле.
Также в храме поздравили митрополита Орловского и Болховского с днём рождения. Владыка Тихон отмечает день рождения сегодня, 8 апреля.
Юлия Опанасюк