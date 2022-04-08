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14:53, 8 апреля 2022 года

Сегодня митрополит Орловский и Болховский Тихон отмечает день рождения

Ему исполнилось 63 года.


Сегодня день рождения отмечает митрополит Орловский и Болховский Тихон. В свой день рождения владыка совершил литургию в Ахтырском кафедральном соборе Орла.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон (в миру Доровских Виктор Григорьевич) родился 8 апреля 1959 года в городе Воронеже в семье рабочих. И кстати, его мирская специальность - инженер-электрик.

10 апреля 2003 года принял монашеский постриг с наречением имени Тихон. В 2010 году был избран епископом Южно-Сахалинским и Курильским. Орловскую митрополию возглавил в 2019 году.

Накануне митрополита с днем рождения поздравили воспитанники Орловской православной гимназии во имя Святого Кукши. Коллектив ГТРК «Орёл» присоединяется к поздравлениям.


Орловское Информбюро


 
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