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14:53, 8 апреля 2022 года Сегодня митрополит Орловский и Болховский Тихон отмечает день рождения Ему исполнилось 63 года.





Сегодня день рождения отмечает митрополит Орловский и Болховский Тихон. В свой день рождения владыка совершил литургию в Ахтырском кафедральном соборе Орла.



Митрополит Орловский и Болховский Тихон (в миру Доровских Виктор Григорьевич) родился 8 апреля 1959 года в городе Воронеже в семье рабочих. И кстати, его мирская специальность - инженер-электрик.



10 апреля 2003 года принял монашеский постриг с наречением имени Тихон. В 2010 году был избран епископом Южно-Сахалинским и Курильским. Орловскую митрополию возглавил в 2019 году.



Накануне митрополита с днем рождения поздравили воспитанники Орловской православной гимназии во имя Святого Кукши. Коллектив ГТРК «Орёл» присоединяется к поздравлениям.





Орловское Информбюро





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