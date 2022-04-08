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15:32, 8 апреля 2022 года Орловщина продолжает принимать вынужденных переселенцев Ещё 33 человека разместились в Болховском районе.





В Болховский район приехали 33 человека из Харьковской области. Их разместили в пункте временного проживания и обеспечили всем необходимым.



Как сообщил глава района Николай Чиняков, болховчане собирают продукты питания и вещи первой необходимости. Как только в центрах сбора гуманитарной помощи коробки наполняются, их передают по назначению.



Николай Чиняков, глава Болховского района: «Оказана первая помощь - как медицинская, так и социальная. Ежедневно мы сюда приезжаем и оказываем поддержку, которая им нужна. Сегодня мне в первую очередь хочется поблагодарить весь болховский актив, глав крестьянско-фермерских хозяйств и неравнодушных жителей». Также для переселенцев готовят мероприятия, на которых болховская молодёжь продемонстрирует свои таланты.





Мария Семак





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