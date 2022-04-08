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15:34, 8 апреля 2022 года Орловский сталепрокатный завод завершает реализацию миллиардной инвестиционной программы Новый курс в работе - импортозамещение. И в инвестпроекте завод уже поставил отказ от иностранных поставщиков во главу угла - инструмент и сырьё закупались у отечественных производителей, причём именно у орловских - партнёров по индустриальному парку. Какие проблемы остаются актуальными на одном из самых больших заводов региона, и как их будут решать, узнал корреспондент ГТРК «Орёл» Антон Киселёв.





У Орловского сталепрокатного завода заказов меньше не стало, даже учитывая, что завод лишился экспортной составляющей - за рубеж уходило около 15% производимой продукции. Однако спад спроса на метизы - возможен.



Алексей Ереничев, директор Орловского сталепрокатного завода: «Мы работаем на строительный сегмент. И на сегодняшний день ключевая ставка ЦБ 20% - это серьёзное влияние на ситуацию. Сейчас предпринимаются шаги, чтобы ипотеку снизить, и так далее. Это тоже негативно скажется на спросе».

Из позитивного - предприятие не лишится госзаказа. Известно, что на болтах Орловского сталепрокатного завода сегодня держится Крымский мост, многие олимпийские объекты в Сочи и другие федеральные стройки. Объёмы вложений в новые объекты, как заверило правительство страны, уменьшаться не будут. А значит и заказы сталепрокатный не потеряет. Другой вопрос - оборудование. Всё новое на заводе, в основном, европейское. Но всё необходимое было закуплено до введения санкций в отношении нашей страны.



Кстати, теми же санкциями Европа оставила себя практически без крепёжных изделий. Потому что сегодня закупать российскую продукцию «непочётно», а она нужна. А на китайскую в середине февраля Евросоюз ввёл большую пошлину, в качестве антидемпинговых мер. И теперь стальной крепёж там стоит минимум в полтора раза дороже прежнего. В то же время уход из России европейских поставщиков крепежа освободил места на рынке, что пойдёт нашему сталепрокатному на пользу. Но это всё политика. Сами же заводчане в связи со всеми этими событиями в работе перемен не заметили, даже ожидают обещанную прибавку к зарплате. И она – будет. Зарплаты рабочих вырастут минимум на 10 000 рублей. Сохраняются и другие социальные обязательства перед сотрудниками. Например, бесплатные путёвки детям в летние лагеря - в этом году предприятие их предоставит.



Обещано, что сокращения не будет. В случае снижения объёмов производства, работников переведут на другие направления - например, ремонт оборудования и помещений.





Антон Киселёв





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