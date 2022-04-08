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15:36, 8 апреля 2022 года Орловские родители выбирают место отдыха для ребёнка Куда поехать и как сэкономить, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер.





Летний отдых дочери жительница Орла Елена Чаева полностью продумала. Начнётся он в «Лесной поляне». Тем более что девочка там уже была и готова к новым встречам и впечатлениям.



Финансовый лайфхак мамы - туристический детский кешбэк. Главное условие – оплата картой «Мир». Перед покупкой путёвки на портале «мирпутешествий.рф» можно узнать всё о лагере. Денежные средства вернутся в течение пяти дней.



В «Лесной поляне» готовы принять более 1000 школьников за четыре смены, больше половины путевок уже забронировано.



Анастасия Савичева, специалист Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС: «Наш лагерь участвует в программе кешбэка. Кешбэк составляет 50% с той суммы, которую родители оплачивают, но не более 20 тысяч рублей».

Программа детского туристического кэшбэка стала не только мерой поддержи семей с детьми, но и всей системы детского отдыха. Она спровоцировала спрос на путевки. Прибыль направили на развитие.



К новому сезону в «Орловчанке» усовершенствовали кухню - установили посудомоечную и протирочную машину, закупили посуду. А ещё - новое постельное белье, спортивный инвентарь и медицинское оборудование.



Марина Зайцева, главная медсестра детского санатория «Орловчанка»: «Мы приобрели новую массажную систему, её особенность состоит в том, что она используется для детей младшего возраста. Это очень редкая система».

Уже определились с количеством смен. Их будет семь. Последняя - в сентябре. Преимущество программы этого года - увеличенные сроки - с 1 мая по 30 сентября.



Марина Горяйнова, генеральный директор детского санатория «Орловчанка»: «Мы надеемся, что данная программа будет действовать еще и в последующие годы. Это не только позволит семьям получать социальную льготу, это повысит покупательскую способность и даст возможность системе детского отдыха развиваться, а она у нас уникальная».

Сейчас детский санаторий стал домом для вынужденных переселенцев. И тем, кто уже купил путевки, если смена не состоится, деньги вернут.



Детские лагеря «Юбилейный» и «Ветерок» тоже на данный момент являются пунктами временного размещения.



Татьяна Крымова, первый заместитель председателя правительства Орловской области: «Мы пока не продаём путёвки в эти учреждения до решения вопроса. Все остальные учреждения принимают участие в летней оздоровительной программе».

В регионе идёт подготовка десяти загородных оздоровительных учреждений, семь из них вошли в программу кэшбэка. В «Дружбе», «Космосе» и «Солнечном» запланированы профильные смены. В них тоже можно попасть сэкономив. Только уже по социальной программе: 85% от стоимости путёвки оплатит городской бюджет. Условие - возраст ребёнка от 7 до 17 лет и регистрация в Орле.



В июне начнут работу пришкольные лагеря. Учебные кабинеты переоборудуют в комнаты для сна и игровые. Пришкольный лагерь - оптимальный вариант для самых маленьких и тех, кто не готов расставаться с родителями надолго.





Анна Вайсергисер





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