Орловцев приглашают принять участие в песенном марафоне

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16:11, 8 апреля 2022 года
Орловцев приглашают принять участие в песенном марафонеВсероссийская государственная телерадиокомпания даёт старт огромному телевизионному марафону «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА».
«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» - ответ на этот вопрос у каждого свой. Но мы предлагаем спеть свои любимые песни о России всей страной.
Всероссийская государственная телерадиокомпания дает старт огромному телевизионному марафону, который объединит все регионы нашей страны.
Возможность спеть в телевизионном марафоне-фестивале молодежной патриотической песни есть и у орловцев. Принять участие могут вокалисты, хоры, народные коллективы, семейные и профессиональные ансамбли от 10 до 35 лет.
Мы ждем клипы на патриотические песни собственного сочинения или российских авторов на региональный этап марафона. Скачать заявку на участие в конкурсе можно здесь
. Заполненные заявки и ссылки на клипы мы ждем на почту marafon@ogtrk.ru
до 26 апреля.
Лучшие исполнители станут участниками 12-часового телемарафона, который пройдет в День России - 12 июня
на платформе «Смотрим.ру»
, в эфире телеканалов и радиостанций ВГТРК, и, конечно, героями наших программ.
Споёмте, друзья!
По организационным вопросам марафона обращайтесь по телефону: +7 (930) 868 00 18.
Орловское Информбюро