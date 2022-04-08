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16:18, 8 апреля 2022 года

«Я леплю из пластилина…»

В Орле работает детская мультистудия. Ребята лепят персонажей сказок из пластилина и сами оживляют их, снимая анимационные фильмы.


Мультистудия на Станции детского и юношеского технического творчества и туризма открылась два года назад. По федеральному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» было закуплено специальное оборудование для съёмок и монтажа, а также мебель. Но главное - нашёлся талантливый и заинтересованный руководитель. Юлия Беляева - художник, керамист, педагог и генератор идей одновременно. Да и желающих реализовывать её идеи оказалось немало. Кстати, Соня Боровлёва со своей работой уже выиграла конкурс «Юные дарования России».

В мультистудии ребята выполняют разные задания: пишут сценарии, рисуют декорации, лепят персонажей и снимают фильмы. Одна из таких работ – «Заколдованный солдат» - будет готова к 9 мая. И с этим фильмом Юлия Беляева будет участвовать в конкурсе «Педагогический дебют».


Татьяна Тимохина


 
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