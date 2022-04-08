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16:35, 8 апреля 2022 года В Орле продолжается строительство крытого футбольного манежа В этом году федеральный бюджет выделит еще 130 миллионов рублей для продолжения возведения. Ожидается, что тренировки на новом спортивном объекте начнутся во второй половине 2023 года.





В этом году федеральный центр выделит Орловщине 130 миллионов рублей на продолжение строительства крытого футбольного манежа, – сообщает региональный портал. Ожидается, что тренировки на новом спортивном объекте начнутся во второй половине 2023 года.



Планируемая площадь футбольного манежа – 72х54 метра. Также будет построено четырехэтажное административное здание, в котором предусмотрены раздевалки, тренажерные залы, методические кабинеты и комнаты отдыха футболистов.



Фото из архива









Артём Ежаков





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