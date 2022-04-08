В Орле продолжается строительство крытого футбольного манежа

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16:35, 8 апреля 2022 года
В Орле продолжается строительство крытого футбольного манежаВ этом году федеральный бюджет выделит еще 130 миллионов рублей для продолжения возведения. Ожидается, что тренировки на новом спортивном объекте начнутся во второй половине 2023 года.
В этом году федеральный центр выделит Орловщине 130 миллионов рублей на продолжение строительства крытого футбольного манежа, – сообщает региональный портал. Ожидается, что тренировки на новом спортивном объекте начнутся во второй половине 2023 года.
Планируемая площадь футбольного манежа – 72х54 метра. Также будет построено четырехэтажное административное здание, в котором предусмотрены раздевалки, тренажерные залы, методические кабинеты и комнаты отдыха футболистов.
Фото из архива
Артём Ежаков