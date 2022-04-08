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16:26, 8 апреля 2022 года В поликлинике № 2 города Орла почти полностью решена кадровая проблема Укомплектованность медучреждения специалистами даёт возможность пациентам без труда попасть к врачу. С подробностями - корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.





Ещё три года назад средний возраст медицинских специалистов орловской поликлиники № 2 был 54 года, теперь - 47. Помолодела она с приходом новых медиков. Выбирали «новобранцев» разными способами. Некоторых вырастили сами. Дарья начала работала медсестрой, теперь - врачом.



Дарья Матвеева, участковый терапевт поликлиники № 2 г. Орла: «Я сюда пришла в качестве участковой медсестры, а в 2019 году, когда началась пандемия ковида, я будучи студенткой пришла сюда работать, и потом уже решила остаться врачом-терапевтом после того как закончила институт».

Иван - фельдшер отделения профилактики - вернулся сюда после армии. Говорит - понравился коллектив.



Иван Куличков, фельдшер отделения профилактики поликлиники № 2 г. Орла: «Я проходил здесь практику. Мне здесь очень понравился коллектив, мы с ним прекрасно сработались. Соответственно я и выбрал это место».

Дмитрий Рубаник присматривается к будущим коллегам на лекциях и семинарах. Он уже три года преподает в мединституте ОГУ. Есть возможность выбрать.



Дмитрий Рубаник, врач-хирург поликлиники № 2 г. Орла: «Конечно, я присматриваю молодые кадры, я присматриваю их по наличию клинического мышления и сообразительности».

Чтобы найти хороших врачей, говорит главный врач, нужно системно и плотно сотрудничать с центрами трудоустройств, медицинскими вузами и колледжами, причем не только Орла, но и соседних регионов.



Павел Сергеев, главный врач поликлиники № 2 г. Орла: «Вместе с отделом кадров мы посещали ярмарки вакансий в Курске, в Белгороде, в Рязани и Смоленске, в ближайших университетах, где мы рассказывали о нашей поликлинике».

Сегодня в поликлинике полностью укомплектован штат медсёстрами, водителями и практически на 100% участковыми педиатрами. На 39-ти участках работают 37 терапевтов, ещё несколько «целевиков» приходят весной после окончания вуза. Активно поликлиника даёт целевые направления на учёбу, и выпускники возвращаются.



Елена Арбузова, начальник отдела кадров поликлиники № 2 г. Орла: «Доброжелательно относятся старшие коллеги, институт наставничества у нас активно работает, ну и, наверное, не последнюю роль в этом играет и уровень заработной платы».

Если штат терапевтов в поликлинике уже укомплектован, то хирурги, травматологи и инфекционисты ещё нужны. Можно приходить на собеседование.





Елена Литинская





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