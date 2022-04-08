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17:00, 8 апреля 2022 года В предстоящие выходные в Орле будет запрещен проезд по части ул. Максима Горького Об этом сообщает городская администрация.





В эти выходные, с 00:00 9 апреля до 6:00 11 апреля, будет прекращено движение транспортных средств (за исключением троллейбусов) по ул. Максима Горького на участке от площади Ленина до ул. 60-летия Октября в связи с ремонтом дорожного полотна. Движение транспортных средств рекомендуется осуществлять по ул. Салтыкова-Щедрина – ул. Пионерской – ул. 60-летия Октября и в обратном направлении.



Фото из архива





Артём Ежаков





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