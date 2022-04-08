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17:13, 8 апреля 2022 года В Орле проходит региональный этап конкурса «Ученик года» Корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк наблюдала за состязаниями первого дня.





В Орле проходит региональный этап конкурса «Ученик года». В состязаниях принимают участие 13 человек. Все они прошли отборочный муниципальный этап. Победитель, имя которого станет известно завтра, 9 апреля, представит Орловщину на Всероссийском конкурсе.





Юлия Опанасюк





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