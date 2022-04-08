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18:03, 8 апреля 2022 года Сегодня в Орле возобновлён ремонт Красного моста На объекте уже появилась техника. Новый подрядчик обустраивает площадки для производства работ. Одним из первых со строителями пообщался корреспондент ГТРК «Орёл» Антон Киселёв.





Сегодня в Орле возобновлён ремонт Красного моста. Новый подрядчик - Уваровская передвижная механизированная колонна №22 - начнёт с того, что не успел закончить его предшественник. А именно со строительства временного пешеходного моста через Оку. Правда, до работ дойдёт не раньше, чем через месяц - есть сложности с поставками строительных материалов, а именно металлических конструкций. На сами работы потребуется ещё около месяца. Так что пешеходный мост орловцы увидят не раньше середины июня. А до этого времени подрядчик планирует завозить в рабочий городок вагончики, обустраивать место производства работ и привезти на объект всю необходимую технику. Параллельно нужно принять несколько проектных решений. Например, по тем же многострадальным подпорным стенкам.



Андрей Горевских, начальник участка подрядной организации: «Стена, согласно изысканиям, была одной толщины, по факту она получилась другой толщины. Стена получилась ýже. Нужно сейчас принять решение по дополнительному армированию, скорее всего, плиты проезжей части».

Опыт работы на таких объектах у нового подрядчика есть. Сейчас компания завершает реконструкцию аналогичной переправы, представляющей историческую ценность, в Туле. Кстати, стоимость контракта с новым подрядчиком - 1 миллиард 530 миллионов рублей.



Дмитрий Кузнецов, начальник Управления капитального строительства г. Орла: «Аванс подрядной организации, по условиям контракта, был предусмотрен в размере 10% от цены контракта. В настоящее время, буквально сегодня, деньги перечисляются на казначейские счета подрядной организации».

А раз оплата работ будет вестись через казначейские счета, то и контроль за подрядчиком будет серьёзный. Перемещение бюджетных средств в любой момент можно будет отследить, поэтому как-то незаконно вывести их он не сможет. Что касается разбирательств с «Ремспецмостом», реконструировавшим Красный мост в прошлом году, дело ещё в суде. Но все средства с компании уже взысканы - штрафы за просрочку, за нарушения и авансовые платежи.





Антон Киселёв





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