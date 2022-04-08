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18:05, 8 апреля 2022 года В Орле привели в порядок аллею Космонавтов Инициаторами субботника стали активисты «Молодёжки ОНФ».





Липовая аллея в память о покорителях космоса появилась в Орле год назад. Но важно не только посадить новые деревья, но и ухаживать за ними, в том числе убирать мусор. В преддверии Дня Космонавтики на липовую аллею заглянули активисты «Молодёжки ОНФ». Организация - одна из инициаторов появления аллеи Космонавтов в нашем городе.



Татьяна Рыманова, координатор «Молодёжки ОНФ»: «Мы продолжаем ухаживать за аллеей, мы приводим её в порядок. На самом деле это очень важно, чтобы наш город был чистым. Мы сами в ответе за то, чтобы мы жили в чистоте».

Активно откликнулись на предложение убрать аллею ученики соседних школ.



Никита Беляев, активист команды «Молодёжка ОНФ»: «Год назад ученики нашей школы сажали эту аллею, теперь наша задача поддерживать её в чистоте и порядке».

Есть хорошая поговорка «Чисто не там, где метут, а там где не сорят». Юные жители города, принявшие участие в субботнике, поняли её смысл на практике. А что касается борьбы за чистоту - в Орле проходит экологический месячник.





Анастасия Дорохова





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