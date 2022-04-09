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21:20, 8 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- На Красном мосту в Орле возобновляются работы. Что построят в первую очередь, и когда?



- Как решить одну из главных медицинских проблем региона – кадровую, знают во второй поликлинике Орла.



- Орловские родители выбирают место отдыха для ребёнка. Куда поехать, и как сэкономить, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер.





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