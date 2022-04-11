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8:42, 11 апреля 2022 года 18 апреля на объектах связи Орловской области пройдет профилактика Работы продлятся с двух часов ночи до 11 утра





18 апреля в Орловской области запланирована ежеквартальная телевизионная профилактика. Филиал РТРС «Орловский ОРТПЦ» проведет технические мероприятия, необходимые для бесперебойной трансляции. Работы продлятся с двух часов ночи до 11 утра. В это время возможны перерывы в трансляции 20 цифровых телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций.



В интересах телезрителей профилактика проводится тогда, когда большинство телезрителей спит или работает.



Ознакомиться с графиком перерывов в трансляции можно на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид».



Регулярные плановые работы продлевают жизнь телевизионному оборудованию и предотвращают сбои. Профилактика предусмотрена на всех передающих станциях и включает проверку систем электроснабжения, измерение параметров передатчиков и антенно-фидерных устройств, прочистку оборудования. Все плановые остановки трансляции заранее согласованы с телеканалами и проходят в моменты, когда в эфире нет важных сообщений.



Профилактические работы проводились и в эпоху аналоговой телевизионной трансляции. Во время них на экранах телевизоров демонстрировалась настроечная таблица. При этом каждый телеканал транслировался со своего передатчика, и, когда выключался один передатчик, работали другие. В мультиплексах с одного передатчика транслируется 10 телеканалов, поэтому они отключаются одновременно. Это непривычно для зрителей и вызывает у них вопросы. Поэтому в дни профилактик количество звонков на горячую линию возрастает.





Орловское Информбюро





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