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8:44, 10 апреля 2022 года

Российские телебашни включат подсветку в честь Дня космонавтики

12 апреля РТРС поздравит с Днем космонавтики всех причастных и включит архитектурно-художественную подсветку на телебашнях в Воронеже, Нижнем Новгороде, Челябинске, Туле, Екатеринбурге, Саранске, Саратове, Перми и других городах. Останкинская телебашня предстанет в праздничном освещении и выведет на свой медиафасад открытку.


Телевещание неразрывно связано с космосом: спутниковые технологии — важное звено в системе распространения телесигнала.

РТРС — один из основных гражданских потребителей спутникового ресурса. 20 цифровых эфирных телеканалов доставляются в регионы с помощью наземной инфраструктуры РТРС и спутников операторов спутниковой связи — ФГУП «Космическая связь» и ОАО «Газпром космические системы».

Созданная цифровая телесеть РТРС крупнейшая в мире и включает 5040 передающих станций. Это больше, чем видимых невооруженным глазом звезд на небе. Площадь, которую эта сеть охватывает цифровым телесигналом, составляет 17,2 миллиона квадратных километров, и это почти равно площади поверхности Плутона. Пока РТРС создавал телесеть, в одном только Забайкалье выезды специалистов на 265 объектов строительства в сумме составили три расстояния от Земли до Луны.

Организовано 11 вещательных зон по количеству часовых поясов в России. Благодаря этому во всех регионах программа передач адаптирована под местное время. Отечественная система зонального вещания самая масштабная в мире.

Символично, что завершение перехода России на цифровое телевидение было объявлено с борта Международной космической станции: 14 октября 2019 года космонавт Александр Скворцов дал сигнал к отключению аналогового ТВ. В 2021 году РТРС передал побывавший в космосе флаг цифрового ТВ с подписями космонавтов Александра Скворцова и Олега Скрипочки в Центральный музей связи имени А.С. Попова в Санкт-Петербурге.

В разные годы Останкинская башня РТРС принимала у себя космонавтов Сергея Крикалева и Сергея Рязанского. Сергей Крикалев подтвердил, что сама 540-метровая башня видна из космоса. Кстати, при создании телебашни главный конструктор Николай Никитин вдохновлялся техническими идеями основоположника мировой космонавтики Юрия Кондратюка.

12 апреля РТРС поздравит с Днем космонавтики всех причастных и включит архитектурно-художественную подсветку на телебашнях в Воронеже, Нижнем Новгороде, Челябинске, Туле, Екатеринбурге, Саранске, Саратове, Перми и других городах. Останкинская телебашня предстанет в праздничном освещении и выведет на свой медиафасад открытку.


Орловское Информбюро


 
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