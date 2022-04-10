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9:45, 10 апреля 2022 года Орловчанка пополнила счета телефонных мошенников на 400 тысяч рублей Возбуждено уголовное дело.





47-летняя жительница города Орла стала очередной жертвой телефонных мошенников, – сообщили в областном УМВД. Злоумышленники представились работниками банка и заявили, что неизвестные пытаются взять от имени женщины кредит. Чтобы спастись, ей порекомендовали самой оформить заем и перевести деньги на якобы безопасные счета. Доверившаяся собеседникам, женщина отправила мошенникам как кредитные средства, так и собственные накопления – всего 403 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.





Артём Ежаков





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