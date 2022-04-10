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10:46, 10 апреля 2022 года Первые соревнования Юношеской футбольной лиги в Орле пройдут в конце мая Соперниками наших спортсменов станут белгородцы.





Первые соревнования Юношеской футбольной лиги в Орле пройдут 21 – 22 мая. Об этом сообщает региональный информационный портал. Первым соперником нашей команды СШОР «Русичи» станут воспитанники спортшколы из Белгородской области.



В составе «Русичей» – ребята 2007 года рождения. «16 команд разделены на две подгруппы по территориальному принципу. В нашей подгруппе восемь команд. Орловцы сыграют в двухкруговом чемпионате. За весь сезон проведут 22 игры, из них 11 игр – дома», – цитирует главу регионального спортуправления Алексея Берестова сайт областного правительства.



Игры ЮФЛ будут освещаться в форматах TV-трансляций и онлайн-трансляций. Домашние игры «Русичи» проведут на стадионе им. Ленина в Орле.





Артём Ежаков





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