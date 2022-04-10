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11:48, 10 апреля 2022 года

Эдуард Трояновский провёл урок физкультуры в школе № 18 города Орла

Титулованный боксёр рассказал школьникам о необходимости спорта в жизни каждого человека.


Эдуард Трояновский провёл урок физкультуры для учащихся школы № 18.
Встреча с известным спортсменом прошла в рамках проекта «Молодёжки ОНФ» - «Зарядка с чемпионом».

Эдуард Трояновский, чемпион мира по версиям IBF (2015-2016 гг.) и IBO (2015-2016 гг.): «Это правильно, надо проводить чаще и задействовать все школы нашего города. Ребята каждый день ходят в школу, всё приедается, всё одно и то же. А тут раз - и какой-то чемпион от того или иного вида спорта: легкоатлет, боксёр, бобслеист - пришёл, пообщался, поговорил, замотивировал».

После разминки Эдуард Трояновский показал старшеклассникам то, чем владеет в совершенстве, – боксёрские приёмы.

Было и время для общения. Школьники могли задать вопросы и о профессиональной карьере, и о личной жизни спортсмена. Эдуард Трояновский рассказал, к примеру, каким был массовый спорт в его детстве.

Эдуард Трояновский, чемпион мира по версиям IBF (2015-2016 гг.) и IBO (2015-2016 гг.): «В вашем возрасте у нас какое времяпрепровождение было - либо на речке, а с речки пришли и на турниках висели. Целый день».

Впечатления у школьников от необычного урока только положительные.

Иван Горлов, активист команды «Молодёжка ОНФ»: «Эдуард Валентинович, я думаю, некоторых моих одноклассников заставит задуматься начать заниматься спортом».

Личный пример – лучшая мотивация, а проект «Зарядка с чемпионом» в этом отличный помощник, и он на Орловщине - продолжается.


Анастасия Дорохова


 
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