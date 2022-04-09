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7:50, 9 апреля 2022 года В ближайшие два года в Орловской области планируется капремонт четырех школ Общая сумма финансирования составит 59,6 миллиона рублей.





В 2022 – 2023 годах в Орловской области капитально отремонтируют четыре школы: Дросковскую среднюю школу Покровского района; Селезневскую СОШ Новосильского района; Краснооктябрьскую основную общеобразовательную школу Мценского района и Урыновскую СОШ Должанского района. Общая сумма финансирования составит 59,6 миллиона рублей. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Обновление пройдет в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области». Работы включают в себя ремонт фундамента, цоколя, кровли, потолков, окон, дверей, лестниц, систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электросетей и также системы пожаротушения. Также запланированы мероприятия по оснащению школ современными средствами обучения и обеспечению безопасности.





Артём Ежаков





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