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8:51, 9 апреля 2022 года В этом году на Орловщине дополнительно отремонтируют три моста Работы оцениваются в 78,2 миллиона рублей.





В 2022-м году в Орловской области дополнительно отремонтируют три моста: через р. Филенка на автодороге Корсаково – Войново – Жилино в Корсаковском районе; через р. Крома на автомобильной дороге «Сосково – Мураевка» – автодорога «д. Новогнездилово – д. Толмачево» в Сосковском районе; через р. Тим на автомобильной дороге Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое в Должанском районе. Об этом сообщает региональный информационный портал. Работы обойдутся в 78,2 миллиона рублей. Мероприятия проведут в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги».





Артём Ежаков





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