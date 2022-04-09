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9:53, 9 апреля 2022 года Станислав Шувалов рассказал о ситуации с телемедициной в Орловской области Глава регдепартамента здравоохранения накануне провел очередной брифинг для СМИ.





Глава департамента здравоохранения Орловской области в ходе последнего брифинга для СМИ рассказал о ситуации с телемедициной в регионе. Такого рода дистанционная помощь предусматривает консультации, консилиумы врачей, а также наблюдение за состоянием здоровья пациента. Последнее особенно актуально для инфекционных больных. Как отметил Станислав Шувалов, в регионе широко внедрена практика телемедицинских консультаций от специалистов национальных медцентров, созданных на базе научных организаций Минздрава РФ. В скором времени будет широко внедрена возможность консультировать больных, к примеру, с коронавирусной инфекцией, на дому.



На данный момент в Орловской области определены 10 медучреждений, которые будут оказывать телемедицинские консультации амбулаторным больным COVID-19, внебольничной пневмонией, ОРВИ и гриппом: БУЗ ОО «ГБ им. С. П. Боткина», БУЗ ОО «Поликлиника № 1», БУЗ ОО «Поликлиника № 2», БУЗ ОО «Поликлиника № 3», БУЗ ОО «Плещеевская ЦРБ», БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ», БУЗ ОО «Мценская ЦРБ», БУЗ ОО «Покровская ЦРБ», БУЗ ОО «Нарышкинская ЦРБ», БУЗ ОО «Кромская ЦРБ».





Артём Ежаков





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