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20:17, 8 апреля 2022 года Орловская область получила крупный заказ на запчасти для сельхозтехники Об этом сообщили глава региона Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Пришёл заказ на тысячу валов от одного из наших крупнейших предприятий по производству сельхозтехники. Тысячу валов в месяц для комбайнов. Это и есть импортозамещение. Это и рабочие места, зарплаты, налоги».





Артём Ежаков





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