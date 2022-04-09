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13:00, 9 апреля 2022 года В Орле продолжается строительство крупнейших в городе школы и яслей О темпах возведения школы на ул. Зеленина и детского сада на ул. Ливенской рассказали губернатор Андрей Клычков и мэр Юрий Парахин.





В Орле продолжается строительство самой крупной в городе школы – на ул. Зеленина. Учреждение способно будет принять 1 225 учеников. Сдать работы подрядная фирма «Техспецкомплект» должна уже этой осенью. О текущих успехах строителей в социальных сетях рассказал губернатор Андрей Клычков.

«Практически завершено возведение первых двух этажей, выполняется монтаж железобетонно-монолитных конструкций третьего этажа. В подвале ведутся инженерные работы. В планах на ближайший месяц – завершить кладку наружных стен и внутренних перегородок второго этажа, устройство коробов для вентиляции и основной объем электромонтажа в подвале. Проложить до 70% наружных коммуникаций. Приступить к штукатурным работам на первом этаже и возведению стен третьего этажа», – сообщил глава региона. Также продолжаются работы по возведению самых крупных в областной столице яслей на 105 мест. В недавнем эфире ГТРК «Орел» мэр Юрий Парахин сообщил, что фирма «Авилон» планирует завершить строительство уже к 5 августа – почти на месяц раньше графика.



Фото со стройплощадки на ул. Зеленина: соцсети Андрея Клычкова









Артём Ежаков





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