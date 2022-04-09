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14:30, 9 апреля 2022 года 129 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировано 50 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 9 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 129 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 109 601), госпитализировано 50 человек.



Накануне выписано 489 жителей региона. Скончались два пациента (с начала пандемии в области умерло 1 856 человек).





Артём Ежаков





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