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15:00, 9 апреля 2022 года ФК «Орёл» узнал свое расписание на ближайшие два месяца Большинство футболистов команды – участники двух турниров.





Стал известен календарь Первенства Союза футбольных федераций «Центр» (более известный, как Третья лига), где в этом сезоне вновь сыграет футбольный клуб «Орёл». Наша команда заявлена под названием «Русичи-Орел». Первый матч орловцы проведут на выезде против молодежного состава ФК «Калуга» 22 апреля. Домашние игры стартуют 2 мая матчем против молодежки брянского «Динамо». Между этими играми большинство игроков, которые являются студентами Орловского государственного университета, сыграют три стартовых матча сезона Национальной студенческой футбольной лиги. Игры пройдут 26, 27 и 28 апреля в Астрахани.





Анастасия Дорохова





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