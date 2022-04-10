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12:05, 10 апреля 2022 года В Орловской области – 123 новых случая коронавирусной инфекции Госпитализировано 2 человека.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 10 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено:



- 123 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией;

- госпитализировано 2 человека;

- после выздоровления выписано 414 человек;

- скончались два человека.



Всего с начала пандемии в регионе выявлено:

- положительных тестов на COVID-19 – 109 724;

- количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 859.





Орловское Информбюро





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