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12:06, 10 апреля 2022 года

Баскетболистки Северного района Орла заняли восьмое место во Всероссийском финале школьной баскетбольной лиги

Соревнования школьных команд завершились накануне в Нижнем Новгороде.


Баскетболистки Северного района города Орла заняли седьмое место во всероссийском финале школьной баскетбольной лиги. Коллектив получил право выступить в финале после бронзы на этапе ЦФО.

На групповом этапе наша команда одержала две победы и потерпела одно поражение. А вот раунд плей-офф орловчанкам не удался. Наша команда последовательно проиграла командам Приморского края (45:72), Ленинградской области (61:88) и Смоленской области (45:52).

Орловская команда заняла 8 место из 16 возможных.

Напомним, команда города Орла пробилась в финал всероссийской школьной баскетбольной лиги впервые. Ранее Орловскую область дважды представляли ливенские девушки. На их счету - золото и бронза.


Орловское Информбюро


 
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