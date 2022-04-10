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12:23, 10 апреля 2022 года МЧС: не жгите сухую траву! Орловские спасатели сообщают об участившихся случаях загорания сухой растительности.





Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, практически ежедневно сотрудники подразделений пожарной охраны выезжают на тушение стерни и сухой травы. Основной причиной травяных палов является пренебрежение правилами пожарной безопасности.



С начала года уже зафиксировано порядка 30 выездов на горение сухой травы. В Орле постоянной «горячей точкой» является территория бывшего аэропорта в Заводском районе. По информации МЧС, пожарные за минувшие два дня уже трижды выезжали на тушение огня.



Не всегда сжигание травы и стерни проходит бесследно. Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Горение травы, сухостоя, стерни – процесс неуправляемый. Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни.



Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).



Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься. Позвоните в пожарную охрану (телефоны 01, 112, 101) и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться.



Фото - из архива ГТРК "Орёл"





Орловское Информбюро





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