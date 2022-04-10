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13:00, 10 апреля 2022 года В парке Мценска идёт реконструкция Перед началом работ была проведена консультация со специалистами орловского предприятия «Зеленстрой», которые оценили состояние парка и растущих в нём деревьев. Они посоветовали вырубить все сорные американские клены, а также сократить число высоких тополей.





В мценском парке культуры и отдыха продолжаются работы по реконструкции. На футбольном поле будет посеян спортивный газон, установлено ограждение. Прорабатывается вопрос установки современных трибун с навесами на 500 посадочных мест. Устаревшие аттракцион «Колесо обозрения» и детские карусели будут заменены на новые. На месте бывшей танцплощадки планируется установить детские игровые комплексы для изучения правил дорожного движения.



Планируется ремонт тротуара и установка лавочек и урн. А чтобы каждый житель мог внести свою лепту в благоустройство и озеленение парка, планируется запустить акцию «Семейное дерево» и «Аллея коллективов», сообщает аккаунт администрации города Мценска в соцсети «ВК».



Фото - администрации города Мценска





Орловское Информбюро





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