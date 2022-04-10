воскресенье 10.04.2022 19:01:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

13:00, 10 апреля 2022 года

В парке Мценска идёт реконструкция

Перед началом работ была проведена консультация со специалистами орловского предприятия «Зеленстрой», которые оценили состояние парка и растущих в нём деревьев. Они посоветовали вырубить все сорные американские клены, а также сократить число высоких тополей.


В мценском парке культуры и отдыха продолжаются работы по реконструкции. На футбольном поле будет посеян спортивный газон, установлено ограждение. Прорабатывается вопрос установки современных трибун с навесами на 500 посадочных мест. Устаревшие аттракцион «Колесо обозрения» и детские карусели будут заменены на новые. На месте бывшей танцплощадки планируется установить детские игровые комплексы для изучения правил дорожного движения.

Планируется ремонт тротуара и установка лавочек и урн. А чтобы каждый житель мог внести свою лепту в благоустройство и озеленение парка, планируется запустить акцию «Семейное дерево» и «Аллея коллективов», сообщает аккаунт администрации города Мценска в соцсети «ВК».

Фото - администрации города Мценска


Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.